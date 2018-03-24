15:35 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА назвал состав на шестой матч серии против "Йокерита"

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ЦСКА объявил состав команды на шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции против "Йокерита". Армейцы ведут в серии 3-2, а пятая встреча обновила рекорд КХЛ по продолжительности встречи в плей-офф – 142 минуты 9 секунд.

Вторую встречу кряду из-за травмы пропускает форвард Сергей Шумаков, вместо Джеффа Плэтта сыграет Андрей Светлаков.

Матч состоится сегодня, в 17.00 по московскому времени.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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uradkovasiliy

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17:20

Kluchnik

СЭ, Светлакова вместо Плэтта в упор не видите?

16:33

armi

Вы статистику последних овертаймов видели? Обалденное преимущество ЦСКА! Так зачем менять???

16:10

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