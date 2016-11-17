ЦСКА нанес поражение "Югре"

ЦСКА на своем льду нанес поражение "Югре" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1). Армейская команда одержала третью победу подряд, набрала 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. У "Югры" прервалась трехматчевая победная серия. Клуб из Ханты-Мансийска остался с 39-ю набранными очками на 10-м месте Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Акмальдинов - 3 (Курьянов), 37:40 - 0:1. Попов - 9 (Ермаков), 38:00 - 1:1. Мамин - 4 (Кутузов), 51:01 - 2:1. Кугрышев - 9 (п.в., Пивцакин, Светлаков), 59:16 - 3:1.

Вратари: Филоненко - Шарыченков (58:44 - 59:16).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 37 (16+8+13) - 23 (6+8+9).

Судьи: Лаврентьев, Щенев.

17 ноября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.