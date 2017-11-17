ЦСКА нанес "Ак Барсу" четвертое поражение в последних пяти матчах

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над "Ак Барсом" – 3:0.

В составе армейцев заброшенными шайбами отличились защитник Никита Нестеров, а также нападающие Андрей Кузьменко и Кирилл Петров.

Данная победа стала для красно-синих второй подряд. Для казанцев это поражение – четвертое в последних пяти встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Ак Барс" (Казань) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нестеров - 2 (Капризов), 1:07 - 1:0. Кузьменко - 10 (бол., Науменков, Светлаков), 8:37 - 2:0. Петров - 5 (Попов, Ничушкин), 49:05 - 3:0.

Вратари: Сорокин - Гарипов.

Штраф: 10 - 24.

Броски: 27 (8+10+9) - 13 (4+3+6).

Судьи: Ержабек, Кулаков.

17 ноября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Турнирная таблица – здесь