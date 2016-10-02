20:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА на выезде обыграл "Слован"

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Московский ЦСКА на выезде нанес поражение братиславскому "Словану" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 2:1. ЦСКА набрал 40 очков и продолжает лидировать в западной конференции. "Слован" набрал 16 баллов и занимает предпоследнее место в конференции.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – ЦСКА (Москва) – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Петров – 5 (бол.), 10:54 – 0:1. Недорост – 5 (Еглич, Вьеденски), 31:59 – 1:1. Науменков – 2 (Киселевич), 62:52 – 1:2.

Вратари: Браст – Сорокин.

Штраф: 8 – 46.

Броски: 29 (13+10+6+0) – 35 (11+10+11+3).

Судьи: Гашилов, Раводин.

2 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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foreverCSKAforever

Нужно прибавлять.

21:21

Ралпачан Фляйшманъ

даже с этим дном ухитрились очки потерять. отстойная неделя, отстойные выходные.

21:15

sacred7572

в овертайме!!!!! и не 42 а 40 очков!!!!! ну и редакторы блин.......

20:49

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