ЦСКА на своем льду проиграл "Амуру"

Московский ЦСКА уступил "Амуру" в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хабаровской команды. ЦСКА впервые в сезоне потерпел поражение на своем льду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – "Амур" (Хабаровск) – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кугрышев – 5 (Ожиганов, Ничушкин), 22:26 – 1:0. Коларж – 3 (бол., Зуб, Вл. Ушенин), 30:41 – 1:1.

Победный буллит: Зогорна.

Вратари: Сорокин – Метсола (Печурский, 65:00).

Штраф: 12 – 10.

Броски: 37 (5+10+14+8) – 20 (5+6+6+3).

Судьи: Комаров, Овчинников.

29 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.