ЦСКА на своем льду нанес поражение "Куньлуню"

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Куньлунь" – 3:0. Заброшенными шайбами отметились Никита Квартальнов, Андрей Светлаков и Максим Мамин. Для китайского клуба это поражение стало третьим кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Куньлунь" (Пекин) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Н. Квартальнов - 1 (Скотт, Пивцакин), 11:23 - 1:0. Светлаков - 1 (Основин, Столяров), 42:32 - 2:0. Мамин - 2 (мен., Светлаков, Блажиевский), 47:43 - 3:0.

Вратари: Сорокин - Макаров.

Штраф: 11 - 15.

Броски: 38 (16+14+8) - 18 (6+6+6).

Судьи: Гусев, Кулаков.

27 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.