ЦСКА на два года продлил соглашение с Кириллом Петровым

ЦСКА на два года продлил контракт с нападающим Кириллом Петровым, сообщает пресс-служба армейского клуба. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2018/19.

26-летний форвард пополнил состав ЦСКА в декабре 2015 года и провел за армейцев 42 встречи в регулярных чемпионатах и 17 игр в плей-офф Кубка Гагарина, набрав в них 26 (15+11) и 6 (4+2) очков соответственно.

В нынешнем сезоне Петров является лучшим бомбардиром армейцев. Россиянин набрал 23 (13+10) очка в 37 матчах при 14 минутах штрафа и показателе полезности "+4".