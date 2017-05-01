ЦСКА может обменять права на Кучерова и Якупова в СКА

ЦСКА и СКА могут провести обмен спортивными правами на нескольких хоккеистов, сообщает источник "СЭ", близкий к ситуации. Петербургские армейцы получат форварда Данилу Квартальнова и возможность подписать Никиту Кучерова и Наиля Якупова. Их московские одноклубники получат взамен права на чешского защитника Давида Мусила из системы "Эдмонтона" и нападающего "Вашингтона" Маркуса Юханссона.
Напомним, что Кучеров выступает в НХЛ за "Тампа-Бэй", Якупов завершал прошлый сезон в "Сент-Луисе", а Квартальнов выступал в МХЛ.
Ралпачан Фляйшманъ
это не обмен, а приказ Москве отдать гидре права на игроков. с таким же успехом скушные могли отдать права на Ярри Курри и Марка Мессье, никакие Юхи-мешки и Мюсли в ЦСКА играть никогда не будут. Якупов на сегодня бревно, и не факт, что заиграет, хотя, в свое время за него отдали реальных игроков и при таком раскладе этот обмен превращается просто в подарок Нефтихимику, так как Армейцы Москвы в итоге всех этих обменов остаются с какими то непонятными правами на бревна в НХЛ. а вот права на Никиту из принципа невским не отдал бы, ибо нефиг. если базовый клупп - то надо не игроков чемпионской Красной Армии отжимать, а своих воспитывать-наигрывать.
12:45
asd2016
А Сибирь игроков отдает, наверное , место под потолком зарплат освобождает. Клоуда какая-то. Опять богатые бедных обокрали и будут говорить, что мы на уровне НХЛ)))
12:08
Vlаdimir
Данилу Квартальнова не отдавал бы. А ни Кучеров, ни Якупова в ЦСКА не поехали бы.
12:03
asd2016
А вот и те кто побагаче коняшек обЪявились))
12:03