ЦСКА может обменять права на Кучерова и Якупова в СКА

ЦСКА и СКА могут провести обмен спортивными правами на нескольких хоккеистов, сообщает источник "СЭ", близкий к ситуации. Петербургские армейцы получат форварда Данилу Квартальнова и возможность подписать Никиту Кучерова и Наиля Якупова. Их московские одноклубники получат взамен права на чешского защитника Давида Мусила из системы "Эдмонтона" и нападающего "Вашингтона" Маркуса Юханссона.

Напомним, что Кучеров выступает в НХЛ за "Тампа-Бэй", Якупов завершал прошлый сезон в "Сент-Луисе", а Квартальнов выступал в МХЛ.