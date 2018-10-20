ЦСКА лидирует среди московских команд по посещаемости

ЦСКА стал самым посещаемым клубом Москвы на старте текущего сезона КХЛ, информирует официальный сайт армейцев. Красно-синие провели 7 матчей на ЦСКА Арене, которые посетили 55 324 зрителя (средняя посещаемость - 7903 зрителя).

На "Спартак" в среднем приходят 7358 человек, а на "Динамо" - 5111.

Три домашних матча ЦСКА собрали свыше 10 тысяч зрителей: с "Локомотивом" (10868), "Спартаком" (10235) и "Динамо" (10719).

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