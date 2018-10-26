ЦСКА хочет провести матч с клубом НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что армейский клуб хочет провести матч с клубом НХЛ.

– Относительно участия ЦСКА в матче на открытом воздухе в Петербурге могу сказать, что соответствующий документ находится в проработке, – сказал Есмантович. – Эта игра состоится. Великолепная идея. Если еще и побьем рекорд посещаемости, то будет отлично.

Также ЦСКА хочет организовать в связи со 100-летия со дня рождения Анатолия Тарасова матч с клубом НХЛ. Это следующий вызов и для нас, и для КХЛ. Заявление преждевременное, но мы бы хотели, чтобы такая игра состоялась. Начинаем думать, как это организовать. (Михаил Зислис)

На данный момент между КХЛ и НХЛ состоялось три матча: "Металлург" Магнитогорск – "Рейнджерс" (3:4) в 2008 году, СКА – "Каролина" (5:3) и "Динамо" Рига – "Финикс"​ (1:3) в 2010 году.