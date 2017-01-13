ЦСКА дома переиграл "Сибирь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл "Сибирь" со счетом 2:1. Московские армейцы после 50 матчей в таблице КХЛ имеют 114 очков – на один балл меньше СКА, у которого 49 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Мамин – 11 (Кузьменко, Светлаков), 17:35 – 1:0. Бойчак – 7 (Игнатович), 52:03 – 1:1. Кугрышев – 10 (Петров, Кутузов), 54:26 – 2:1.

Вратари: Сорокин – Тэйлор (58:49 – 58:53, 59:04).

Штраф: 20 – 4.

Броски: 30 (8+10+12) – 23 (7+9+7).

Судьи: Гебеи, Оленин.

13 января. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.