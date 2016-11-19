ЦСКА дома обыграл "Барыс"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду обыграл "Барыс" со счетом 4:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – "Барыс" (Астана) – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Петров – 10 (бол., Денисов), 4:13 – 1:0. Скотт – 4 (Ермаков, Жарков), 29:35 – 2:0. Сан-Пьер – 9 (бол., Доус, Боченски), 30:38 – 2:1. Скотт – 5 (Кошелев), 42:25 – 3:1. Основин – 3 (п.в.), 58:30 – 4:1. Маркелов – 3 (Савченко, Худяков), 59:16 – 4:2.

Вратари: Сорокин – Карлссон (57:12 – 58:30).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 35 (13+12+10) – 21 (6+8+7).

Судьи: Одиньш, Рогачев.