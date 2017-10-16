Чудинов присоединится к "Авангарду" перед матчем со "Спартаком"

Защитник Максим Чудинов будет играть в "Авангарде" под 90-м номером. Он присоединится к команде в Москве перед началом выездной серии.

Подопечные Андрея Скабелки 16 октября проведут домашний матч с "Адмиралом", а затем 19 октября в Москве сыграют со "Спартаком". После этого "Авангард" сыграет в гостях с "Северсталью" (21 октября), "Торпедо" (23) и рижским "Динамо" (26).