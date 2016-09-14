20:16 | ХОККЕЙ — КХЛ

Чудинов и Яковлев наказаны денежными штрафами

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел ряд эпизодов по матчу регулярного чемпионата между СКА и "Северсталью" (4:0). Как сообщает официальный сайт лиги, нападающий СКА Максим Чудинов подвергнут денежному штрафу за "Атаку соперника в голову или шею", хотя ранее его нарушение было квалифицировано как "Удар локтем". Также денежный штраф ждет защитника СКА Егора Яковлева. Его нарушение было переквалифицировано с "Атаки соперника сзади" на "Толчок на борт".

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и давно Чудинов нападающим стал?

20:47

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