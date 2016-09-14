Чудинов и Яковлев наказаны денежными штрафами

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел ряд эпизодов по матчу регулярного чемпионата между СКА и "Северсталью" (4:0). Как сообщает официальный сайт лиги, нападающий СКА Максим Чудинов подвергнут денежному штрафу за "Атаку соперника в голову или шею", хотя ранее его нарушение было квалифицировано как "Удар локтем". Также денежный штраф ждет защитника СКА Егора Яковлева. Его нарушение было переквалифицировано с "Атаки соперника сзади" на "Толчок на борт".