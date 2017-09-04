Защитник СКА Максим Чудинов дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт КХЛ. В матче регулярного чемпионата против "Торпедо" он был удален до конца матча, получил "5+20" за удар в голову нападающему хозяев Вячеславу Кулемину.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК СКА (Санкт-Петербург) Максима Чудинова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" – Большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу", – говорится в сообщении.