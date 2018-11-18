"Что я, драться должен?" Дацюк - об отсутствии капитанской нашивки

Нападающий СКА Павел Дацюк после победы над "Металлургом" (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ сказал, что спокойно относится к выходу на лед без капитанской нашивки.

- Мы были удивлены увидеть вас без капитанской нашивки.

- В этой команде много кто может быть капитаном. А то что без нашивки - это не ко мне вопрос. Я такой же солдат, как все, только чуть поопытнее, может.

- То есть с вами это не обсуждали?

- Предупредили. Но что я - драться должен? Никаких обид, все нормально, продолжаем работать. Главное - что это идет на пользу команде.

- Это временно?

- Вы вопросы не тому задаете. Я - хоккеист. (Игорь Еронко)