"Что он скажет об американках, среди которых распространено ожирение?" Жириновский - о словах Уитни про русских женщин

Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский ответил бывшему защитнику "Сочи" Райану Уитни, назвавшему российских женщин "чернобыльскими уродами с тремя глазами", заявив, что тот должен обратить внимание на ситуацию в своей стране.

- США объявили себя мировым лидером в борьбе за справедливость и против унижения, - приводит слова Жириновского Nation News. - Но это внешняя картинка, американская реальность другая. Это изнасилования женщин в армии, более низкие зарплаты женщин, унижения национальных меньшинств в искусстве, предвзятое отношение к темнокожим и т.д.

И эти слова хоккеиста только доказывают это. Он легко разделил целую страну на "бомб" и "уродин". Как же он выскажется об американских женщинах, среди которых так распространено ожирение? Полагаю, что правозащитники в США должны обратить внимание на эти высказывания, а этот спортсмен должен пойти по тому же пути позора, что Вайнштейн.

Напомним, Уитни выступал за "Сочи" c 2014 по 2015 год.

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