Что нужно знать о ставках на матч "Йокерит" – ЦСКА 24 марта

24 марта "Йокерит" в рамках шестого матча четвертьфинала Кубка Гагарина сыграет с ЦСКА (счет в серии 2-3). Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.97, на победу "Йокерита" – с коэффициентом 3.35, на ничью – с коэффициентом 3.92. На победу гостей с учетом овертайма можно поставить за 1.52, на победу "джокеров" – за 2.52.

Большинство игроков согласно с букмекерами: 68% клиентов "Фонбет" поставили на то, что в основное время победит ЦСКА, 20% – на "Йокерит", 12% – на ничью. При этом ставки на исход встречи с учетом овертайма распределились в пользу "джокеров": 55% игроков выбрали "Йокерит", 45% – ЦСКА.

КТО ПРОЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ?

"Фонбет" видит фаворитом четвертьфинального противостояния ЦСКА. На выход команды из Москвы в следующую стадию Кубка Гагарина можно поставить за 1.09, на проход финнов – за 7.20.

Мнения игроков разделились поровну: 50% клиентов поставили на "Йокерит", 50% – на ЦСКА.

СКОЛЬКО ЗАБРОСЯТ ШАЙБ?

"Фонбет" полагает, что в матче будет заброшено больше трех шайб: на тотал больше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.65, на тотал меньше 3,5 – с коэффициентом 2.10.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом: на тотал больше 3,5 поставили 63% игроков, на тотал меньше 3,5 – 37%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу ЦСКА – ее предпочли 54% клиентов "Фонбет". 16% игроков выбрали победу "Йокерита", 11% клиентов – ничью. 10% игроков поставили на то, что "джокеры" не проиграют, столько же – на то, что не проиграют армейцы.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – 20 000 рублей на победу "Йокерита" с коэффициентом 3.35. В среднем на матч "Йокерита" и ЦСКА ставят 420 рублей.