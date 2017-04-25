Четырехлетний сын Виктора Тихонова забил Коскинену

Четырехлетний сын нападающего СКА Виктора Тихонова Лев на тренировке поразил ворота голкипера армейцев Микко Коскинена. Мальчик направил шайбу в щиток вратарю, но она отрикошетила от другой шайбы и влетела в открытый угол.

"Без шансов для Коски. У Микко лучший коэффициент надежности в этом плей-офф - 1.64, но против Льва Тихонова он просто бессилен", - прокомментировала ролик пресс-служба армейцев.

Напомним, что СКА стал обладателем Кубка Гагарина-2017.