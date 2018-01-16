Четыре очка Виделля помогли "Трактору" обыграть "Югру"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" одержал победу над "Югрой" – 4:0. Нападающий челябинцев Линус Виделль в этой встрече набрал четыре (1+3) очка.

Его одноклубник Рихард Гюнге записал на свой счет три (1+2) балла, Пол Щехура и Ник Бэйлен набрали по два (1+1) очка.

Для подопечных Анвара Гатиятулина данная победа стала второй подряд. В свою очередь "мамонты" уступили во второй игре к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Трактор" (Челябинск) – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Голы: Щехура – 19 (бол., Виделль, Бэйлен), 1:16 – 0:1. Виделль – 8 (Гюнге, Щехура), 17:11 – 0:2. Бэйлен – 9 (бол., Виделль, Гюнге), 29:45 – 0:3. Гюнге – 13 (Виделль), 32:45 – 0:4.

Вратари: Проскуряков (Билялов, 32:45) – Францоуз.

Штраф: 22 – 12.

Броски: 35 (11+13+11) – 25 (12+9+4).

Судьи: Кулев, Спирин.

16 января. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

Турнирная таблица – здесь