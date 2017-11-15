Четыре очка Толванена принесли "Йокериту" победу над "Нефтехимиком"

"Йокерит" на своей площадке обыграл "Нефтехимик" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что это третья подряд победа для финского клуба. В составе хозяев 4 (2+2) очка набрал нападающий Эли Толванен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 6:3 (1:2, 4:0, 0:1)

Голы: Секстон - 5 (Огурцов, Галимов), 3:26 - 0:1. Леписто - 3 (Палола, Толванен), 6:48 - 1:1. Авцин - 9 (Рау, Нестрашил), 14:35 - 1:2. Йоэнсуу - 2 (Норман, Толванен), 21:28 - 2:2. Толванен - 15 (Кивисте, Норман), 24:24 - 3:2. Йормакка - 5 (Палола), 29:48 - 4:2. Толванен - 16 (бол., Леписто, Палола), 37:52 - 5:2. Авцин - 10 (Куликов, Брынцев), 41:56 - 5:3. Хухтала - 4 (п.в., Рамо), 58:59 - 6:3.

Вратари: Рамо - Ежов (Макаров, 40:00, 58:15 - 58:59).

Штраф: 14 - 39.

Броски: 34 (10+17+7) - 30 (10+7+13).

Судьи: Гофман, Гусев.

15 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.