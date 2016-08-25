17:58 25 августа | ХОККЕЙ — КХЛ

Четыре очка Шумакова помогли "Сибири" победить "Барыс"

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"Сибирь" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Барыс". Решающим стал отрезок в середине третьего периода, когда хозяева забросили три (две – в большинстве) шайбы за 131 секунды. Форвард "Сибири" Сергей Шумаков набрал 4 (2+2) очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Барыс" (Астана) - 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Артюхин - 2 (Лукин, Шумаков), 19:29 - 1:0. Шалунов - 1 (Полашек, Шумаков), 20:32 - 2:0. Доус - 1 (Баркер, Семенов), 27:49 - 2:1. Санников - 1 (Полашек, Шалунов), 50:25 - 3:1. Шумаков - 1 (бол., Полашек, Наумов), 51:56 - 4:1. Шумаков - 2 (бол., Шалунов), 52:36 - 5:1.

Вратари: Красиков - Карлссон.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 32 (9+10+13) - 41 (11+17+13).

Судьи: Кадыров, Сидоренко.

25 августа. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ArsenJaSenKo

Молодцы! Реабилитировались за первый матч!

18:29 25 августа

dianov

Решающим стал отрезов - что за чел такой Отрезов, все решающий?)

18:22 25 августа

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