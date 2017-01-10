Четыре очка Капризова помогли "Салавату" обыграть "Спартак"

"Салават Юлаев" одержал волевую победу над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3. По ходу встречу уфимцы уступали со счетом 0:2, после чего дублем отметился Кирилл Капризов, на счету которого 4 (2+2) очка в этой встрече. Также по шайбе забросили Томаш Мертль, Александр Логинов и Денис Куляш. В составе красно-белых отличились защитники Райан Стоа, Дмитрий Калинин и Алексей Кириллов.

На данный момент "Салават" идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Спартак" занимает 12-е место на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Спартак" (Москва) – 5:3 (0:2, 4:0, 1:1)

Голы: Стоа – 22 (Стэплтон, Провольнев), 0:27 – 0:1. Калинин – 7 (бол., Стоа), 8:52 – 0:2. Мертль – 9 (бол., Умарк), 20:46 – 1:2. Капризов – 16 (Умарк), 24:31 – 2:2. Капризов – 17 (Умарк), 34:05 – 3:2. Логинов – 7 (бол., Леписто, Капризов), 39:35 – 4:2. Кириллов – 2 (Воронин, Васильев), 54:50 – 4:3. Куляш – 11 (п.в., Капризов), 59:03 – 5:3.

Вратари: Сведберг – Свенссон (58:58 – 59:03).

Штраф: 29 – 6.

Броски: 38 (16+15+7) – 37 (14+7+16).

Судьи: Одиньш, Франо.