Четыре очка Дарзиньша помогли рижскому "Динамо" обыграть "Слован"

Рижское "Динамо" в гостях одолело "Слован" со счетом 4:3.

Дубль в составе гостей оформил форвард Лаурис Дарзиньш, еще по голу забили Линус Виделль и Микелис Редлихс. У хозяев отличились Рудольф Червены и Джефф Тэйфф, который дважды поразил ворота соперника.

После этой встречи "Динамо" набрало 34 очка. Команда осталась на девятой позиции, от идущего восьмым "Витязя" ее отделяет три балла. "Слован" располагается на 11 месте, в его активе 23 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Динамо" (Рига) - 3:4

Голы: Тэйфф - 7 (Ржепик), 0:08 - 1:0. Дарзиньш - 7 (Балинскис, Редлихс), 0:36 - 1:1. Редлихс - 5 (бол., Дарзиньш, Майоне), 16:21 - 1:2. Виделль - 15 (бол., Майоне, Дарзиньш), 23:13 - 1:3. Червены - 10 (Тэйфф), 33:18 - 2:3. Тэйфф - 8 (Червены), 36:03 - 3:3. Дарзиньш - 8 (Редлихс, Балинскис), 46:48 - 3:4.

Вратари: Штепанек (57:43 - 59:32, 59:38) - Билялов.

Штраф: 14 - 12

Броски: 36 (14+9+13) - 30 (14+6+10).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

12 декабря. Братислава. Словнафт-Арена. 5855 зрителей.