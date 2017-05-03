Четыре легионера стали игроками "Витязя"

"Витязь" на своем официально сайте объявил о заключении контрактов с четырьмя иностранными хоккеистами. В подольский клуб перешли защитники Никлас Бурстрем и Войтех Мозик, а также нападающие Йаакко Риссанен и Ессе Манкинен.

25-летний Манкинен в минувшем сезоне выступал в чемпионате Финляндии за "Калпу" и набрал 39 (18+21) очков в 58 встречах регулярки, а также 11 (5+6) очков в 18 встречах. 27-летний Риссанен в 60 играх за "Калпу" записал на свой счет 43 (9+34) очка и 8 (4+4) очков в 18 встречах плей-офф. 24-летний Мозик выступал за "Олбани" в АХЛ, провел 65 матчей и набрал 22 (11+11) очка. 26-летний Бурстрем провел 29 матчей и записал на свой счет 12 (2+10) очков в регулярке чемпионата Швеции за "Шеллефтео".