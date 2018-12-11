17:45 | Хоккей — КХЛ

Четыре хоккеиста получили статус "Неограниченно свободных агентов"

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Дисциплинарный комитет КХЛ​ в форме Совместной дисциплинарной палаты ФХР и лиги присвоил статус "Неограниченно свободный агент" четырем хоккеистам. 

Как сообщает официальный сайт КХЛ, речь идет о защитниках Григории Ващенко и Савелии Козлова, где первый уже заключил контракт с "Югрой".

Также такой статус получил нападающий Владислав Бойко, так как был признан факт расторжения контракта с "Адмиралом".

Форвард Ярослав Алексеев, права на которого до этого принадлежали АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", также был признан "Неограниченно свободным агентом".

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/12/11/421484.html

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