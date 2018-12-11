Четыре хоккеиста получили статус "Неограниченно свободных агентов"

Дисциплинарный комитет КХЛ в форме Совместной дисциплинарной палаты ФХР и лиги присвоил статус "Неограниченно свободный агент" четырем хоккеистам.
Как сообщает официальный сайт КХЛ, речь идет о защитниках Григории Ващенко и Савелии Козлова, где первый уже заключил контракт с "Югрой".
Также такой статус получил нападающий Владислав Бойко, так как был признан факт расторжения контракта с "Адмиралом".
Форвард Ярослав Алексеев, права на которого до этого принадлежали АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", также был признан "Неограниченно свободным агентом".
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