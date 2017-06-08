01:39 | ХОККЕЙ — КХЛ

Четвертый матч финала КХЛ СКА – "Металлург" Мг – самый популярный в минувшем сезоне


В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015-2017 гг.

В КХЛ самой популярной в минувшем сезоне стала трансляция четвертого матча финальной серии плей-офф между СКА и магнитогорским "Металлургом" (2:1 2ОТ). Ее посмотрело 773 тысячи зрителей.

ТОП ТРАНСЛЯЦИЙ КХЛ В СЕЗОНЕ-2016/17 ПО МЕСЯЦАМ

Дата

Матч

Рейтинг (%)

Доля (%)

Аудит. (тыс.чел.)

30.08.16

СКА – Ак Барс

0,64

1,87

379

09.09.16

ЦСКА – СКА

0,45

1,44

267

06.10.16

СКА – ЦСКА

0,58

1,54

346

10.11.16

Металлург Мг – Ак Барс

0,47

1,48

281

27.12.16

Ак Барс – СКА

0,52

1,36

308

09.01.17

ЦСКА – СКА

0,75

1,83

434

28.02.17

Салават Юлаев – Ак Барс

0,69

2,21

407

28.03.17

Ак Барс – Металлург Мг

1,05

2,72

626

12.04.17

СКА – Металлург Мг

1,30

3,86

773

 

Почему у КХЛ так мало зрителей?

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