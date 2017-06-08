Четвертый матч финала КХЛ СКА – "Металлург" Мг – самый популярный в минувшем сезоне

В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015-2017 гг.
В КХЛ самой популярной в минувшем сезоне стала трансляция четвертого матча финальной серии плей-офф между СКА и магнитогорским "Металлургом" (2:1 2ОТ). Ее посмотрело 773 тысячи зрителей.
ТОП ТРАНСЛЯЦИЙ КХЛ В СЕЗОНЕ-2016/17 ПО МЕСЯЦАМ
|
Дата
|
Матч
|
Рейтинг (%)
|
Доля (%)
|
Аудит. (тыс.чел.)
|
30.08.16
|
СКА – Ак Барс
|
0,64
|
1,87
|
379
|
09.09.16
|
ЦСКА – СКА
|
0,45
|
1,44
|
267
|
06.10.16
|
СКА – ЦСКА
|
0,58
|
1,54
|
346
|
10.11.16
|
Металлург Мг – Ак Барс
|
0,47
|
1,48
|
281
|
27.12.16
|
Ак Барс – СКА
|
0,52
|
1,36
|
308
|
09.01.17
|
ЦСКА – СКА
|
0,75
|
1,83
|
434
|
28.02.17
|
Салават Юлаев – Ак Барс
|
0,69
|
2,21
|
407
|
28.03.17
|
Ак Барс – Металлург Мг
|
1,05
|
2,72
|
626
|
12.04.17
|
СКА – Металлург Мг
|
1,30
|
3,86
|
773