Чернышенко допустил сокращение числа клубов КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко допустил, что в ближайшем сезоне число клубов лиги может быть сокращено. В текущем сезоне в КХЛ выступают 29 клубов, включая новичка "Куньлунь". Ранее сообщалось, что ряд клубов, включая "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" испытывают финансовые трудности.

- Варианты дальнейшего развития лиги мы сейчас моделируем в новой долговременной стратегии развития КХЛ. Она учитывает различные сценарии, в том числе оптимальное количество клубов с учетом спортивного принципа, - цитирует "Р-Спорт" Чернышенко. - Может быть рассмотрен вопрос об оптимизации числа клубов-участников чемпионата. Я допускаю возможное сокращение лиги, если совет директоров КХЛ примет подобное решение.

- Если клубов станет меньше, сократится и количество матчей?

- Лига и клубы не заинтересованы в снижении числа матчей регулярного чемпионата. В текущем сезоне 29 команд и 870 матчей, это максимальное количество, которое можно уместить в сроки, исходя из структуры календаря, который согласовывается с ФХР и штабом сборной. Следующий сезон олимпийский, и календарь будет строиться с учетом большой паузы на подготовку и участие сборных команд в главном старте четырехлетия. Есть различные варианты, которые предстоит рассчитать, исходя из финального числа клубов-участников.