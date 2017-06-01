Чернов и Трунев останутся в "Северстали"

Нападающие Павел Чернов и Максим Трунев подписали новые контракты с "Северсталью", информирует пресс-служба череповчан. Соглашения рассчитаны на один год.

В минувшем сезоне Чернов за "сталеваров" 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 (12+12) очка. Трунев вышел на лед в 58 встречах и записал на свой счет 29 (17+12) результативных баллов.