Чемпион мира-2017 перешел в "Торпедо"

"Торпедо" на своем официальном сайте объявило о переходе защитника Филипа Хольма. 26-летний швед – чемпион мира-2017.

По итогам сезона-2016/17 Хольм стал самым полезным игроком чемпионата Швеции с показателем полезности: "+24", а также заработал 21 (7+14) очко. На ЧМ-2017 он отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами.

В прошлом сезоне он провел один матч за "Ванкувер" и 66 игр (13+27) за команды АХЛ: "Ютика Кометс" и "Чикаго Вулвз".