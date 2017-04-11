Чем больше соперник бросает, тем легче "Магнитке" победить

Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина-2017 броски хоккеистов СКА 44 раза достигали створа ворот Василия Кошечкина, в то время как игроки магнитогорского "Металлурга" сумели ответить лишь 17 бросками. Таким образом, в этой встрече была зафиксирована рекордная разность произведенных бросков для финалов плей-офф КХЛ – "+27". Любопытно, что в пяти матчах, в которых отмечался максимальный разрыв по числу попаданий в створ, отбивавшейся командой неизменно оказывался "Металлург". Причем магнитогорцы вышли победителями из всех противостояний, в которых разность соперник перебрасывал их более чем в два раза.
Самая большая разность по броскам в створ ворот в финальных матчах Кубка Гагарина
|
Год
|
Номер матча
|
Матч
|
Счет
|
Броски хозяев
|
Броски гостей
|
Разность
|
2017
|
2-й
|
Металлург Мг – СКА
|
3:1
|
17
|
44
|
27
|
2014
|
7-й
|
Металлург Мг – Лев
|
7:4
|
23
|
47
|
24
|
2016
|
7-й
|
ЦСКА – Металлург Мг
|
1:3
|
37
|
16
|
21
|
2014
|
3-й
|
Лев – Металлург Мг
|
3:2
|
36
|
20
|
16
|
2016
|
1-й
|
ЦСКА – Металлург Мг
|
5:1
|
36
|
20
|
16
|
2010
|
6-й
|
Ак Барс - ХК МВД
|
7:1
|
33
|
18
|
15
|
2011
|
1-й
|
Салават Юлаев – Атлант
|
2:1 ОТ
|
35
|
20
|
15
Вратарь "Магнитки" Василий Кошечкин между тем справился с 43 из 44 бросков хоккеистов СКА и повторил собственный рекорд по числу отраженных шайб в финальной серии Кубка Гагарина. Однако, понедельничный результат для 34-летнего голкипера оказался более ценным с статистической точки зрения по той причине, что в этот раз он пропустил всего одну шайбу, а не четыре, как в седьмой игре серии со "Львом" три года назад. Кошечкин в пятый раз добрался до отметки 35 сэйвов в финале. По разу гроссмейстерский результат выбивали Эрик Эрсберг, Карри Рамо и Александр Еременко.
Рекордсмены финалов Кубка Гагарина по отраженным броскам
|
Дата
|
Голкипер
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Броски
|
Отраженные
|
10.04.2017
|
Василий КОШЕЧКИН
|
Металлург Мг
|
СКА (д)
|
3:1
|
44
|
43
|
30.04.2014
|
Василий КОШЕЧКИН
|
Металлург Мг
|
Лев (д)
|
7:4
|
47
|
43
|
19.04.2012
|
Карри РАМО
|
Авангард
|
Динамо М (г)
|
2:1 ОТ
|
39
|
38
|
23.04.2012
|
Александр ЕРЕМЕНКО
|
Динамо М
|
Авангард (д)
|
5:2
|
40
|
38
|
14.04.2011
|
Эрик ЭРСБЕРГ
|
Салават Юлаев
|
Атлант (г)
|
0:4
|
42
|
38
|
19.04.2016
|
Василий КОШЕЧКИН
|
Металлург Мг
|
ЦСКА (г)
|
3:1
|
37
|
36
|
26.04.2014
|
Василий КОШЕЧКИН
|
Металлург Мг
|
Лев (д)
|
2:1 ОТ
|
36
|
35
|
20.04.2014
|
Василий КОШЕЧКИН
|
Металлург Мг
|
Лев (д)
|
4:1
|
36
|
35
Важно отметить, что "Металлург" стал первым клубом, которому удалось победить в домашнем матче финала Кубка Гагарина, нанеся меньше 20 бросков по воротам соперника. Гости выигрывали при минимальном количестве угроз воротам семь раз. Причем "Магнитка" уже отмечалась подобным образом. Команда Ильи Воробьева выиграла решающий матч прошлого сезона, произведя всего 16 бросков в створ ворот армейца Ильи Сорокина, три из которых достигли цели. Так же 16-ю бросками ограничивалось во встрече с "Авангардом" и "Динамо"-2012, правда, бело-голубым для победы хватило всего двух голов
Случаи, когда команда наносила менее 20 бросков и выигрывала матч финала Кубка Гагарина
|
Год
|
Номер матча
|
Клуб
|
Соперник
|
Броски
|
Счет
|
2016
|
7-й
|
Металлург Мг
|
ЦСКА (г)
|
16
|
3:1
|
2012
|
2-й
|
Динамо
|
Авангард (г)
|
16
|
2:1
|
2014
|
1-й
|
Лев
|
Металлург Мг (г)
|
17
|
3:0
|
2017
|
2-й
|
Металлург Мг
|
СКА (д)
|
17
|
3:1
|
2010
|
7-й
|
Ак Барс
|
ХК МВД (г)
|
17
|
2:0
|
2010
|
3-й
|
ХК МВД
|
Ак Барс (г)
|
18
|
3:2
|
2013
|
4-й
|
Динамо М
|
Трактор (г)
|
18
|
1:0
|
2012
|
7-й
|
Динамо М
|
Авангард (г)
|
19
|
1:0