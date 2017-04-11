Чем больше соперник бросает, тем легче "Магнитке" победить

Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина-2017 броски хоккеистов СКА 44 раза достигали створа ворот Василия Кошечкина, в то время как игроки магнитогорского "Металлурга" сумели ответить лишь 17 бросками. Таким образом, в этой встрече была зафиксирована рекордная разность произведенных бросков для финалов плей-офф КХЛ – "+27". Любопытно, что в пяти матчах, в которых отмечался максимальный разрыв по числу попаданий в створ, отбивавшейся командой неизменно оказывался "Металлург". Причем магнитогорцы вышли победителями из всех противостояний, в которых разность соперник перебрасывал их более чем в два раза.

Самая большая разность по броскам в створ ворот в финальных матчах Кубка Гагарина

Год Номер матча Матч Счет Броски хозяев Броски гостей Разность 2017 2-й Металлург Мг – СКА 3:1 17 44 27 2014 7-й Металлург Мг – Лев 7:4 23 47 24 2016 7-й ЦСКА – Металлург Мг 1:3 37 16 21 2014 3-й Лев – Металлург Мг 3:2 36 20 16 2016 1-й ЦСКА – Металлург Мг 5:1 36 20 16 2010 6-й Ак Барс - ХК МВД 7:1 33 18 15 2011 1-й Салават Юлаев – Атлант 2:1 ОТ 35 20 15

Вратарь "Магнитки" Василий Кошечкин между тем справился с 43 из 44 бросков хоккеистов СКА и повторил собственный рекорд по числу отраженных шайб в финальной серии Кубка Гагарина. Однако, понедельничный результат для 34-летнего голкипера оказался более ценным с статистической точки зрения по той причине, что в этот раз он пропустил всего одну шайбу, а не четыре, как в седьмой игре серии со "Львом" три года назад. Кошечкин в пятый раз добрался до отметки 35 сэйвов в финале. По разу гроссмейстерский результат выбивали Эрик Эрсберг, Карри Рамо и Александр Еременко.

Рекордсмены финалов Кубка Гагарина по отраженным броскам

Дата Голкипер Клуб Соперник Счет Броски Отраженные 10.04.2017 Василий КОШЕЧКИН Металлург Мг СКА (д) 3:1 44 43 30.04.2014 Василий КОШЕЧКИН Металлург Мг Лев (д) 7:4 47 43 19.04.2012 Карри РАМО Авангард Динамо М (г) 2:1 ОТ 39 38 23.04.2012 Александр ЕРЕМЕНКО Динамо М Авангард (д) 5:2 40 38 14.04.2011 Эрик ЭРСБЕРГ Салават Юлаев Атлант (г) 0:4 42 38 19.04.2016 Василий КОШЕЧКИН Металлург Мг ЦСКА (г) 3:1 37 36 26.04.2014 Василий КОШЕЧКИН Металлург Мг Лев (д) 2:1 ОТ 36 35 20.04.2014 Василий КОШЕЧКИН Металлург Мг Лев (д) 4:1 36 35

Важно отметить, что "Металлург" стал первым клубом, которому удалось победить в домашнем матче финала Кубка Гагарина, нанеся меньше 20 бросков по воротам соперника. Гости выигрывали при минимальном количестве угроз воротам семь раз. Причем "Магнитка" уже отмечалась подобным образом. Команда Ильи Воробьева выиграла решающий матч прошлого сезона, произведя всего 16 бросков в створ ворот армейца Ильи Сорокина, три из которых достигли цели. Так же 16-ю бросками ограничивалось во встрече с "Авангардом" и "Динамо"-2012, правда, бело-голубым для победы хватило всего двух голов

Случаи, когда команда наносила менее 20 бросков и выигрывала матч финала Кубка Гагарина