"Че пыхтишь-то?" Скандал на пресс-конференции Билялетдинова

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от магнитогорского "Металлурга" в 1/4 финала Кубка Гагарина (3:4 ОТ) не был настроен говорить об отсутствии в составе Даниса Зарипова​, поэтому сорвался на журналиста, который настойчиво спрашивал об игроке.

– Игра была хорошей, - цитирует "Бизнес Online" Билялетдинова. - К сожалению, не удалось довести ее до конца.

– Игра в неравных составах считается ключевой в плей-офф. Почему оставили в запасе одного из лучших распасовщиков лиги Даниса Зарипова?

– Не хочу переходить на фамилии. У нас играют те, кто играют.

– Кто лучше Зарипова?

– Дальше.

– Чем Ярослав Косов и Роб Клинкхаммер лучше Зарипова?

– Не хочу об этом говорить. Здоров ли он? Да. (После паузы журналисту, задававшему вопрос) Че пыхтишь-то? Не так надо свою команду поддерживать, как ты делаешь.

– Второй гол получился вратарским.

– Эмиль играет хорошо, уверенно, к нему претензий нет.

– Считаете поражение тренерским?

– Да.

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