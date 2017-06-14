Центральный совет "Динамо" одобрил участие клуба в КХЛ

Сегодня состоялось заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо", на котором было принято решение одобрить участие хоккейного клуба в чемпионате КХЛ следующего сезона.

Ранее "СЭ" сообщал, что КХЛ допустила столичный клуб к участию в предстоящем сезоне. Центральный совет гарантировал, что клуб исполнит финансовые гарантии регламента лиги.

Напомним, что 1 июня в офисе московского клуба прошли обыски в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова о хищении средств. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил на следующий день, что лига получила гарантии по участию клуба в следующем сезоне.