19:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

Центральный совет "Динамо" одобрил участие клуба в КХЛ

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Сегодня состоялось заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо", на котором было принято решение одобрить участие хоккейного клуба в чемпионате КХЛ следующего сезона.

Ранее "СЭ" сообщал, что КХЛ допустила столичный клуб к участию в предстоящем сезоне. Центральный совет гарантировал, что клуб исполнит финансовые гарантии регламента лиги.

Напомним, что 1 июня в офисе московского клуба прошли обыски в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова о хищении средств. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил на следующий день, что лига получила гарантии по участию клуба в следующем сезоне.

Дополнительная информация

http://www.dynamo.su/news/21247/

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Чупа-чупас

А у центрального совета "ДИНАМО" кроме московского других клубов нет? По всей стране поубивали, одни московские остались.

21:07