Бывший тренер СКА Занатта вошел в тренерский штаб "Сочи"

Бывший тренер СКА Айван Занатта подписал контракт с "Сочи", информирует пресс-служба "леопардов". О сроке соглашения и финансовых подробностях не сообщается.

Канадский специалист работал в клубе из Санкт-Петербурга с 2008 по 2012 год. С 2012 года он входил в тренерский штаб "Льва", с которым добирался до финала Кубка Гагарина.

После того как чешский клуб прекратил свое существование, Занатта стал генеральным менеджером сборной Италии, а в последние два сезона работал в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта" спортивным директором и директором департамента по развитию игроков.