Бывший тренер "Нью-Джерси" вошел в штаб Кинэна в "Куньлуне"

Бобби Карпентер вошел в тренерский штаб Майка Кинэна в "Куньлуне", сообщает официальный сайт клуба. 53-летний специалист вместе с двукратным олимпийским чемпионом Игорем Кравчуком​ будет помогать Майку Кинэну.

Карпентер в качестве хоккеиста провел 18 сезонов в НХЛ, отыграв 1178 матчей и набрав 728 (320+408) очков за "Вашингтон", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Лос-Анджелес", "Бостон" и "Нью-Джерси" и выиграл с последними Кубок Стэнли в 1995 году. После завершения карьеры он взял с "Дэвилз" еще два Кубка Стэнли в качестве ассистента.