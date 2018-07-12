Бывший игрок ЦСКА Пронин вошел в тренерский штаб "Адмирала"

"Адмирал" в своем официальном Твиттере объявил о назначении Николая Пронина в тренерский штаб клуба. 39-летний специалист в прошлом сезоне работал в системе ЦСКА – "Красной Армии" и "Звезде", которые выступают в МХЛ и ВХЛ соответственно.

"Добро пожаловать на борт! Николай Пронин вошел в тренерский штаб "Адмирала", – говорится в сообщении.

Напомним, что главный тренер клуба из Владивостока – Сергей Светлов, а в его тренерский штаб также входят Андрей Пятанов и Максим Залевский.