Бывший игрок ЦСКА Пронин вошел в тренерский штаб "Адмирала"

"Адмирал" в своем официальном Твиттере объявил о назначении Николая Пронина в тренерский штаб клуба. 39-летний специалист в прошлом сезоне работал в системе ЦСКА – "Красной Армии" и "Звезде", которые выступают в МХЛ и ВХЛ соответственно.
"Добро пожаловать на борт! Николай Пронин вошел в тренерский штаб "Адмирала", – говорится в сообщении.
Напомним, что главный тренер клуба из Владивостока – Сергей Светлов, а в его тренерский штаб также входят Андрей Пятанов и Максим Залевский.
Добро пожаловать на борт! Николай Пронин вошел в тренерский штаб "Адмирала". pic.twitter.com/nhbEBu9VEg– ХК Адмирал (@hcadmiral) 12 июля 2018 г.
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