Бывший гендир минского "Динамо" приговорен к пяти годам тюрьмы

Бывший генеральный директор минского "Динамо" Максим Субботкин приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает "Прессбол". Ему инкриминировалось злоупотребление служебными полномочиями, превышение служебных полномочий и хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

Время, проведенное Субботкиным под стражей, будет учтено. Он был арестован летом 2015 года. Экс-гендир динамовцев будет отбывать срок в колонии усиленного режима.

Также ему запрещено на протяжении пяти лет занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно-распорядительских и административно-хозяйственных обязанностей.