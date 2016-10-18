15:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Бывший гендир минского "Динамо" приговорен к пяти годам тюрьмы

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Бывший генеральный директор минского "Динамо" Максим Субботкин приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает "Прессбол". Ему инкриминировалось злоупотребление служебными полномочиями, превышение служебных полномочий и хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

Время, проведенное Субботкиным под стражей, будет учтено. Он был арестован летом 2015 года. Экс-гендир динамовцев будет отбывать срок в колонии усиленного режима.

Также ему запрещено на протяжении пяти лет занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно-распорядительских и административно-хозяйственных обязанностей.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/hockey/246423

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