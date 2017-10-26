Бывший форвард "Лос-Анджелеса" Перселл стал игроком "Авангарда"

"Авангард" подписал контракт с нападающим Тэдди Перселлом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один год. Канадец будет выступать под 16-м номером.

В прошлом сезоне Перселл выступал за "Лос-Анджелес", набрав 2 (0+2) очка, и его фарм-клуб "Онтарио Райн". Ранее он также играл за "Тампа-Бэй", "Эдмонтон" и "Флориду". В НХЛ он провел 599 матчей и записал на свой счет 327 (110+217) балла.

– Мы всегда ищем возможности для усиления нашей команды, – сказал генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев. – Мониторинг ведется постоянно, менеджмент и тренерский штаб рассматривают кандидатов, но приглашение получают только те игроки, которые соответствуют нашим требованиям и могут вписаться в нашу систему. Перселл – именно такой хоккеист. Он должен добавить нашей команде агрессивности в атаке. Это опытный форвард, способный решить момент мощным и точным броском. Его навыки игры в большинстве нам пригодятся, как и канадский боевой дух, нежелание уступать в единоборствах. Конечно, с приходом Перселла конкуренция за место в составе возрастет. Особенно среди легионеров.