Бывшему гендиректору "Динамо" Андрею Сафронову предъявлено обвинение. Мера пресечения – подписка о невыезде

Как стало известно "СЭ", в начале июня в рамках уголовного дела старшим следователем по особо важным делам ГСУ СК России майором юстиции Алексеем Алексеевым было предъявлено обвинение бывшему генеральному директору московского "Динамо" Андрею Сафронову в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ. Речь идет о невыплате зарплаты свыше двух месяцев. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Сафронов возглавлял клуб с 2010 года и покинул его прошлым летом. При нем юридическое название было АНО "ОХК Динамо". Организация была признана банкротом, не расплатившись полностью перед игроками и сотрудниками клуба.​