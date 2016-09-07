10:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Бюджет "Йокерита" составляет 20 миллионов евро

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Бюджет "Йокерита" остался неизменным по сравнению с двумя прошлыми сезонами и составляет порядка 20 миллионов евро. Об этом сообщил президент и исполнительный директор финского клуба Юкка Кохонен.

– Бюджет "Йокерита" по сравнению с показателями двух предыдущих сезонов остался примерно на том же уровне и составляет порядка 20 миллионов евро, большая его часть приходится на игроков, тренеров и штаб команды, – цитирует ТАСС Кохонена. – Расходы на переезды и страховки также являются существенными в условиях большого количества перелетов в такой крупной интернациональной лиге, как КХЛ. В том числе поэтому "Йокерит" решил не участвовать в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), так как аналогичный турнир в Финляндии высокого уровня, а выступление в МХЛ потребует больших затрат, связанных с перелетами по обширной территории.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3600163

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