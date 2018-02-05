20:17 | Хоккей — КХЛ

Бюджет "Северстали" может быть увеличен за счет жителей Череповца

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Генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов заявил, что хоккейный клуб "Северсталь" сохранит финансирование (сейчас бюджет составляет порядка 900 млн рублей) при условии, что она покажет положительный спортивный результат и сохранит прописку в КХЛ.

Германов рассказал, что глава "Северстали" Алексей Мордашов даже согласен увеличить финансирование при одном условии – если в клуб готовы будут инвестировать жители города и череповецкие предприниматели, заинтересованные в развитии хоккея.

– Сейчас команда показывает неплохой спортивный результат, – цитирует РБК Германова. – Думаю, все будет хорошо.

Дополнительная информация

https://vo.rbc.ru/vo/05/02/2018/5a783d6a9a79470c1fd4719a

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Lennon

Мордашов, кстати, именно в 90-х дерибанил лакомый кусок!

21:37

Lennon

Видимо, у руководства мозги от 90-х ещё не отошли!

21:35

Lennon

Если кто-то из руководства так считает, то убирайте клуб из колхоза..... Совсем обалдели! Заплати за билет, ещё и клубу отдай копеечку!

21:34

Thomas_Boy_

Колхоз такой колхоз...

21:07

Berkut-7

Я думаю жители города вообще избавились бы от клуба от нахлебников игроков и от губернатора сов семи прихлебателями, максимум что они оставили быв городе это детский хоккей .

20:58