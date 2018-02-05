Бюджет "Северстали" может быть увеличен за счет жителей Череповца

Генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов заявил, что хоккейный клуб "Северсталь" сохранит финансирование (сейчас бюджет составляет порядка 900 млн рублей) при условии, что она покажет положительный спортивный результат и сохранит прописку в КХЛ.
Германов рассказал, что глава "Северстали" Алексей Мордашов даже согласен увеличить финансирование при одном условии – если в клуб готовы будут инвестировать жители города и череповецкие предприниматели, заинтересованные в развитии хоккея.
– Сейчас команда показывает неплохой спортивный результат, – цитирует РБК Германова. – Думаю, все будет хорошо.
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Lennon
Мордашов, кстати, именно в 90-х дерибанил лакомый кусок!
21:37
Lennon
Видимо, у руководства мозги от 90-х ещё не отошли!
21:35
Lennon
Если кто-то из руководства так считает, то убирайте клуб из колхоза..... Совсем обалдели! Заплати за билет, ещё и клубу отдай копеечку!
21:34
Thomas_Boy_
Колхоз такой колхоз...
21:07
Berkut-7
Я думаю жители города вообще избавились бы от клуба от нахлебников игроков и от губернатора сов семи прихлебателями, максимум что они оставили быв городе это детский хоккей .
20:58