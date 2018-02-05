Бюджет "Северстали" может быть увеличен за счет жителей Череповца

Генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов заявил, что хоккейный клуб "Северсталь" сохранит финансирование (сейчас бюджет составляет порядка 900 млн рублей) при условии, что она покажет положительный спортивный результат и сохранит прописку в КХЛ.

Германов рассказал, что глава "Северстали" Алексей Мордашов даже согласен увеличить финансирование при одном условии – если в клуб готовы будут инвестировать жители города и череповецкие предприниматели, заинтересованные в развитии хоккея.

– Сейчас команда показывает неплохой спортивный результат, – цитирует РБК Германова. – Думаю, все будет хорошо.