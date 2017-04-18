Бюджет "Лады" останется прежним

Бюджет "Лады" в сезоне-2017/18 не изменится. Об этом сообщил вице-президент клуба и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Напомним, что клуб из Тольятти занял 14-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата-2016/17. При этом по ходу всего сезона тольяттинцы испытывали проблемы с финансированием.

– Бюджет планируем оставить в тех же цифрах, которые были в этом сезоне, – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – Будем думать и искать варианты по его наполнению. Губернатор будет решать этот вопрос лично.