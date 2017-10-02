Быстрее Гусева покер оформляли только Якуценя и Доус

Никита Гусев стал 16-м хоккеистом, забросившим более трех шайб в матче КХЛ. Четвертый гол в ворота "Локомотива" форвард СКА забил через 41 минуту 34 секунды после начала игры. Быстрее покер оформляли только два хоккеиста – Максим Якуценя и Найджел Доус, тратившие на четыре гола менее 31 минуты.

Первый и четвертый голы Гусева разделили 24 минуты 52 секунды. По скорострельности рекордсменом является тот же Якуценя, уложивший четыре шайбы за 14 минут 59 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)

16 покеров КХЛ

Дата Игрок Клуб Соперник Счет 30.11.2009 Максим ЯКУЦЕНЯ Нефтехимик Лада (д) – 9:2 30.13 22.02.2013 Найджел ДОУС* Барыс Трактор (г) – 5:3 30.45 02.10.2017 Никита ГУСЕВ СКА Локомотив (г) – 6:1 41.34 15.11.2016 Евгений ДАДОНОВ СКА Барыс (д) – 9:0 41.56 30.12.2012 Сергей МОЗЯКИН Металлург Мг Амур (д) – 7:0 43.37 21.11.2008 Алексей МОРОЗОВ** Ак Барс Барыс (д) – 7:0 43.50 10.01.2013 Юнас АНДЕРССОН Атлант Витязь (д) – 7:3 43.53 10.01.2015 Франсис ПАРЕ Трактор Амур (д) – 6:4 46.32 13.09.2010 Денис ПЛАТОНОВ Металлург Мг Салават Юлаев (г) – 5:6 ОТ 48.42 01.12.2008 Ярослав КУДРНА Металлург Мг Динамо М (г) – 6:5 53.05 16.11.2014 Игорь ГРИГОРЕНКО ЦСКА Северсталь (д) – 8:2 56.03 24.12.2014 Андреас ТУРЕССОН Северсталь Динамо М (д) – 5:2 58.37 29.10.2009 Алексей МОРОЗОВ Ак Барс Сибирь (г) -7:4 59.43 14.11.2008 Штефан РУЖИЧКА Спартак Металлург Нк (г) – 6:4 59.48 28.10.2012 Томаш ЗАБОРСКИ Авангард Югра (д) – 5:2 59.52 10.12.2010 Олег ПЕТРОВ Атлант СКА (д) – 5:4 ОТ 62.56

* Матч плей-офф.

** Позже Морозов оформил пента-трик.

Покер Гусева в матче "Локомотив" – СКА. Видео