Быстрее Гусева покер оформляли только Якуценя и Доус

Никита Гусев стал 16-м хоккеистом, забросившим более трех шайб в матче КХЛ. Четвертый гол в ворота "Локомотива" форвард СКА забил через 41 минуту 34 секунды после начала игры. Быстрее покер оформляли только два хоккеиста – Максим Якуценя и Найджел Доус, тратившие на четыре гола менее 31 минуты.
Первый и четвертый голы Гусева разделили 24 минуты 52 секунды. По скорострельности рекордсменом является тот же Якуценя, уложивший четыре шайбы за 14 минут 59 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)
16 покеров КХЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
30.11.2009
|
Максим ЯКУЦЕНЯ
|
Нефтехимик
|
Лада (д) – 9:2
|
30.13
|
22.02.2013
|
Найджел ДОУС*
|
Барыс
|
Трактор (г) – 5:3
|
30.45
|
02.10.2017
|
Никита ГУСЕВ
|
СКА
|
Локомотив (г) – 6:1
|
41.34
|
15.11.2016
|
Евгений ДАДОНОВ
|
СКА
|
Барыс (д) – 9:0
|
41.56
|
30.12.2012
|
Сергей МОЗЯКИН
|
Металлург Мг
|
Амур (д) – 7:0
|
43.37
|
21.11.2008
|
Алексей МОРОЗОВ**
|
Ак Барс
|
Барыс (д) – 7:0
|
43.50
|
10.01.2013
|
Юнас АНДЕРССОН
|
Атлант
|
Витязь (д) – 7:3
|
43.53
|
10.01.2015
|
Франсис ПАРЕ
|
Трактор
|
Амур (д) – 6:4
|
46.32
|
13.09.2010
|
Денис ПЛАТОНОВ
|
Металлург Мг
|
Салават Юлаев (г) – 5:6 ОТ
|
48.42
|
01.12.2008
|
Ярослав КУДРНА
|
Металлург Мг
|
Динамо М (г) – 6:5
|
53.05
|
16.11.2014
|
Игорь ГРИГОРЕНКО
|
ЦСКА
|
Северсталь (д) – 8:2
|
56.03
|
24.12.2014
|
Андреас ТУРЕССОН
|
Северсталь
|
Динамо М (д) – 5:2
|
58.37
|
29.10.2009
|
Алексей МОРОЗОВ
|
Ак Барс
|
Сибирь (г) -7:4
|
59.43
|
14.11.2008
|
Штефан РУЖИЧКА
|
Спартак
|
Металлург Нк (г) – 6:4
|
59.48
|
28.10.2012
|
Томаш ЗАБОРСКИ
|
Авангард
|
Югра (д) – 5:2
|
59.52
|
10.12.2010
|
Олег ПЕТРОВ
|
Атлант
|
СКА (д) – 5:4 ОТ
|
62.56
* Матч плей-офф.
** Позже Морозов оформил пента-трик.