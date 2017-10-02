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22:22 | Хоккей — КХЛ

Быстрее Гусева покер оформляли только Якуценя и Доус


Никита Гусев стал 16-м хоккеистом, забросившим более трех шайб в матче КХЛ. Четвертый гол в ворота "Локомотива" форвард СКА забил через 41 минуту 34 секунды после начала игры. Быстрее покер оформляли только два хоккеиста – Максим Якуценя и Найджел Доус, тратившие на четыре гола менее 31 минуты.

Первый и четвертый голы Гусева разделили 24 минуты 52 секунды. По скорострельности рекордсменом является тот же Якуценя, уложивший четыре шайбы за 14 минут 59 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)

16 покеров КХЛ

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

30.11.2009

Максим ЯКУЦЕНЯ

Нефтехимик

Лада (д) – 9:2

30.13

22.02.2013

Найджел ДОУС*

Барыс

Трактор (г) – 5:3

30.45

02.10.2017

Никита ГУСЕВ

СКА

Локомотив (г) – 6:1

41.34

15.11.2016

Евгений ДАДОНОВ

СКА

Барыс (д) – 9:0

41.56

30.12.2012

Сергей МОЗЯКИН

Металлург Мг

Амур (д) – 7:0

43.37

21.11.2008

Алексей МОРОЗОВ**

Ак Барс

Барыс (д) – 7:0

43.50

10.01.2013

Юнас АНДЕРССОН

Атлант

Витязь (д) – 7:3

43.53

10.01.2015

Франсис ПАРЕ

Трактор

Амур (д) – 6:4

46.32

13.09.2010

Денис ПЛАТОНОВ

Металлург Мг

Салават Юлаев (г) – 5:6 ОТ

48.42

01.12.2008

Ярослав КУДРНА

Металлург Мг

Динамо М (г) – 6:5

53.05

16.11.2014

Игорь ГРИГОРЕНКО

ЦСКА

Северсталь (д) – 8:2

56.03

24.12.2014

Андреас ТУРЕССОН

Северсталь

Динамо М (д) – 5:2

58.37

29.10.2009

Алексей МОРОЗОВ

Ак Барс

Сибирь (г) -7:4

59.43

14.11.2008

Штефан РУЖИЧКА

Спартак

Металлург Нк (г) – 6:4

59.48

28.10.2012

Томаш ЗАБОРСКИ

Авангард

Югра (д) – 5:2

59.52

10.12.2010

Олег ПЕТРОВ

Атлант

СКА (д) – 5:4 ОТ

62.56

* Матч плей-офф.

** Позже Морозов оформил пента-трик.

Покер Гусева в матче "Локомотив" – СКА. Видео

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Материалы других СМИ
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