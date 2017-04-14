Было ли удаление Зарипова? Мнение Игоря Еронко

Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО прокомментировал спорные эпизоды в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина между СКА и "Металлургом" (3:2).

Форвард "Магнитки" Данис Зарипов был недоволен своим удалением в третьем периоде, после которого и была заброшена решающая шайба. Причем в эпизоде с этим голом шайба сперва попала в шлем Василию Кошечкину, после чего ее в сетку переправил Динар Хафизуллин.

"Такие удаления свистят не так уж редко по обе стороны океана. Примечательно, что в большинстве случаев они являются ошибочными. Это стандартная ситуация, когда один из вингеров (в данном случае – Зарипов) при начале атаки уходит на фланг, а по мере ее развития смещается в центр, чтобы освободить пространство партнеру. Именно так Зарипов и делал.



В повторе, который был предоставлен во время трансляции, не так просто что-то разобрать, но что можно сразу отметить – Зарипов не менял вектор движения (это имеет большое значение с точки зрения трактовки любой блокировки), его голова повернута в сторону Коваржа, которому он и открывал фланг. А Шипачев как раз перестраивается и резко меняет вектор, пытаясь, изначально передвигаясь вдоль синей линии, спиной в сторону борта и центрфорварда первой тройки "Магнитки", но поскольку изначально находится в уязвимой с точки зрения баланса позиции – падает после контакта.



После игры появились еще два ракурса, но самый главный – со стороны зоны СКА – не появился. Он бы внес окончательную ясность. Но, так или иначе, Шипачев сам въехал в Зарипова спиной. В этом нет сомнений. Даже будь он Здено Харой – наверняка упал бы, но был бы сам в этом виноват.



Что касается самой шайбы Хафизуллина в большинстве, заработанном Шипачевым – там все было по правилам. Цитирую пункт "е" правила 234: "Если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру. За исключением, если шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока, и он забрасывает шайбу в ворота. В этой ситуации главный судья должен засчитать гол".



Тут вопросов просто быть не может. Что, впрочем, не делает удаление менее спорным. И красноречивая фраза Даниса Зарипова этот момент лишь подчеркивает. Он определенно повлиял на исход встречи".

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