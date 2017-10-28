Быков сравнил тройку Кучеров - Наместников - Стэмкос со звеном Панарина, Анисимова и Кейна

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высоко оценил уровень звена "Тампа-Бэй" Кучеров - Наместников - Стэмкос. Тройка за 11 матчей набрала 51 очко.

– В этом сезоне Джон Купер все чаще строит игру "Тампы" именно через Кучерова.

– Тренерское искусство заключается в том, чтобы правильно сформировать звенья, убрать пресс с одного и раскрепостить другого. Опытный наставник создает такое сочетание, в котором от каждого идет угроза. Чикагскую тройку Панарин – Анисимов – Кейн было не остановить. У Кучерова со Стэмкосом и Наместниковым получилось похожее сочетание. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Быкова