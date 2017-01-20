Бут и Соботка выбыли на 10 дней

Нападающие Дэвид Бут и Владимир Соботка не помогут "Авангарду" в ближайших матчах. Оба хоккеиста из-за проблем со здоровьем пропустят 10 дней.

"У нас появилась информация о Дэвиде Буте и Владимире Соботке. Оба выбыли на 10 дней, желаем нашим "ястребам" скорейшего восстановления!" - говорится в сообщении в официальном твиттере клуба.