Бурмистров продлил контракт с "Ак Барсом"

Нападающий "Ак Барса" Александр Бурмистров продлил контракт с клубом на два года.

- У нас опять хорошие новости! Александр Бурмистров продлил контракт с нашим клубом на 2 года. Свадьба с любимой и продление контракта с родным клубом - два отличных решения менее, чем за неделю, - сообщается в официальном Твиттере казанской команды.

У нас опять хорошие новости! Александр Бурмистров продлил контракт с нашим клубом на 2 года. Свадьба с любимой и продление контракта с родным клубом – два отличных решения @AlexBurmi91 менее, чем за неделю 😉#АйДаБурмистров pic.twitter.com/5oPidQLNdb – ХК Ак Барс (@hcakbars) 6 июня 2018 г.

В минувшем сезоне Бурмистров стал чемпионом России в составе "Ак Барса".