16:59 | Хоккей — КХЛ

Бурмистров продлил контракт с "Ак Барсом"


Нападающий "Ак Барса" Александр Бурмистров продлил контракт с клубом на два года. 

- У нас опять хорошие новости! Александр Бурмистров продлил контракт с нашим клубом на 2 года. Свадьба с любимой и продление контракта с родным клубом - два отличных решения менее, чем за неделю, - сообщается в официальном Твиттере казанской команды.

В минувшем сезоне Бурмистров стал чемпионом России в составе "Ак Барса". 

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