Бурмистров – о первой шайбе после возвращения из НХЛ: "Мне оставалось только подставить клюшку"

Нападающий "Ак Барса" Александр Бурмистров, забросивший первую шайбу после возвращения из НХЛ в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (2:1), сказал, что и дальше рассчитывает действовать результативно. Форвард отметил, что с иронией отнесся к нереализованному моменту в первом периоде игры против финской команды.

– В моменте с голом была отличная передача Антона Глинкина, мне оставалось только подставить клюшку. Конечно, хорошо, что забил, - цитирует "Реальное время" Бурмистрова. - Отличные чувства, будем продолжать так же и дальше. Не забил в первом периоде? На самом деле в том моменте я даже не разозлился, а посмеялся над собой – бросал в пустые ворота и сам же шайбу остановил.

Матч с "Йокеритом"? Прежде всего, думаю, болельщикам понравилась игра. Достаточно быстрый хоккей, много движения, бросков, атак. Думаю, мы справились. Такие игры всегда полезны в концовке сезона. Отличная игра, всех с победой.

В этом сезоне в КХЛ на счету Бурмистрова 3 (1+2) очка в пяти матчах при 12 минутах штрафного времени и показателе полезности "-2".