Буре отметил игру Капризова на старте сезона

Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре подчеркнул, что новичок армейцев Кирилл Капризов показывает хорошую игру в стартовых матчах КХЛ. В шести встречах сезона-2017/18 нападающий забросил три шайбы и отдал три голевые передачи.

Напомним, что 20-летний форвард пропустил последнюю игру красно-синих против "Югры".

"Он показывает очень хороший уровень игры, забивает голы. Каждый раз, выходя на лед, старается создавать опасные моменты у ворот противника, – приводит ТАСС слова Буре. – У ЦСКА сейчас большая скамейка, что дает главному тренеру возможность варьировать состав. Главное, что есть результат".

Сравнивая нынешний ЦСКА и клуб, в котором хоккеист начинал играть 30 лет назад, специалист отметил одинаковые цели перед командами.

"Сравнивать игровую манеру, конечно, сложно. Прошло очень много времени, и очень много всего в хоккее поменялось. Но задача перед игроками осталась неизменной – ЦСКА всегда должен побеждать", – подчеркнул Буре.

ЦСКА после семи игр с 16 очками занимает вторую строчку в Западной конференции. Следующий матч армейцы проведут 8 сентября на своей площадке против московского "Динамо".