Бурдасов выбыл на три недели из-за травмы

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев заявил, что форвард Антон Бурдасов не поможет омичам в ближайшие три недели из-за травмы нижней части тела. 25-летний нападающий не отправился с командой на выездную игру регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса". В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах и набрал 19 (13+6) очков.

– У Антона травма нижней части тела, к сожалению, как минимум три недели мы его в играх не увидим, – цитирует "Р-Спорт" Шалаева. – Увы, в последнее время у нас появилось много травмированных. Зато Илья Зубов вернулся и сыграет в ближайшем матче.